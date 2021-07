V Sloveniji krepka rast v digitalno oglaševanje

Ljubljana, 1. julija - Naložbe v digitalno oglaševanje še naprej rastejo in bodo v letošnjem letu zabeležile osemodstotno rast, oglaševalci pa bodo v povprečju za tovrstno oglaševanje namenili dobrega pol milijona evrov, je razvidno iz danes objavljene raziskave o odnosu slovenskih podjetij do digitalnega oglaševanja, ki sta jo izvedli družbi Valicon in Iprom.