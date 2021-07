Ena najbolj zaželenih lastnosti iskalca zaposlitve odgovornost

Ljubljana, 3. julija - Klima za iskanje zaposlitve je trenutno v Sloveniji zelo ugodna, saj ponudba presega povpraševanje, še posebej na IT-področju in pri deficitarnih poklicih. V prednosti so sicer kandidati, ki so med drugim odgovorni in imajo enake vrednote kot podjetje, je pokazala ta teden objavljena anketa največjega zaposlitvenega portala MojeDelo.com.