Novi lastniki oživljajo Ivarčko jezero

Ravne na Koroškem, 2. julija - Novi lastniki Ivarčkega jezera, nekdaj priljubljene destinacije pod Uršljo goro, uresničujejo napovedi o oživitvi območja. Za upravljanje jezera so pooblastili znanega turističnega poslovneža Dominika S. Černjaka, ki napoveduje razvoj območja. Očiščeno jezero s prenovljenima pomoloma in gostinsko ponudbo že vabi, prvi večji dogodek bo to soboto.