13 dni do OI - Lepotne operacije

Lepotne operacije imajo zelo velik vpliv na japonsko kulturo in vse njene prebivalce, tudi otroke. K izbiri za lepotne posege pripomorejo tudi izjemno priljubljeni pop zvezdniki, saj njihovi oboževalci posnemajo njihovo vedenje. Čeprav je glavni razlog za operacijo polepšanje videza, pa vse pogostejši postajajo strokovni, socialni in zdravstveni razlogi.

Lepotna kirurgija je bila na Japonskem dolgo časa tiha, a zelo sprejeta dejavnost, nekaj vsakdanjega pa je postala v zadnjih letih. Ker vsaka država drugače vodi statistiko števila lepotnih operacij, je zelo težko dobiti točne podatke, vseeno pa velja, da Japonska sodi v vrh držav z največ lepotnimi operacijami.

Veliko večino strank predstavljajo ženske, vendar v zadnjih letih narašča tudi število moških in otrok, ki si želijo izboljšati svoj videz. Zaenkrat v primerjavi v Južno Korejo še vedno velja, da na Japonskem večinoma z operacijo želijo pomladiti svoj videz, medtem ko ga v Koreji želijo izboljšati, saj velja, da lepi ljudje lažje uspejo.

Najbolj priljubljeni posegi so korekcija vek, rinoplastika oziroma operacija nosu, liposukcija obraza, abdominoplastika oziroma odstranitev odvečne kože in dvig obraza. Glede na dostopnost cen na spletu rinoplastika stane nekje 2270 evrov, liposukcija lic stane med 1300 in 1900 evrov, medtem ko je za liposukcijo spodnjega dela obraza treba odšteti še enkrat toliko. Cene dviga obraza pa se gibljejo med 3000 in 6000 evrov, odvisno od obsega dela.

Visoke cene so razlog, da lepotne operacije v deželi vzhajajočega sonca niso še številčnejše, vendar pa Japoncev, ki si želijo operacije, a si je doma ne morejo privoščiti, to ne ustavi, ampak izberejo cenejšo alternativo - Tajsko.

Na Japonskem se lepotilni trg še naprej vztrajno razvija, s čimer privablja tako domače kot tuje paciente. Posledično se pojavlja veliko povpraševanje po angleško govorečih kirurgih, zato predvsem v Tokiu, prestolnici ene najrazvitejših držav na svetu, tujcem ni težko najti kirurga, ki bo znal angleško. Zanimivo je, da se je v času korona krize povpraševanje po lepotnih operacijah le še povečalo.