Danes in v soboto celodnevni mednarodni poostren nadzor železniškega prometa

Ljubljana, 2. julija - Slovenski policisti bodo danes in v soboto z uslužbenci Slovenskih železnic sodelovali v 24-urnem mednarodnem poostrenem nadzoru železniškega prometa. Poudarek bo na nadzoru potniških vlakov in železniških postaj, kjer bodo izvajali kontrolo potnikov in njihove prtljage, so zapisali na spletnih straneh policije.