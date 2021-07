Ljubljanska borza uvodoma ob skromnem prometu z rastjo tečajev

Ljubljana, 1. julija - Trgovanje na Ljubljanski borzi se je danes ob skromnem prometu začelo z rastjo večine delnic v indeksu SBI TOP. Ta je v primerjavi s sredo do 11.30 pridobil 0,16 odstotka vrednosti, najbolj pa so se podražile delnice Zavarovalnice Triglav in Krke. Slednje so tudi najbolj zanimive za vlagatelje.