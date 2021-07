Pevec The Weeknd scenarist, producent in zvezda nove serije HBO

New York, 2. julija - Kanadski pevec The Weeknd bo eden od scenaristov, producent in zvezda nove serije HBO, so v sredo za francosko tiskovno agencijo AFP povedali iz ameriške televizijske hiše HBO. Serija z naslovom The Idol bo prikazala razmerje med pop pevko in lastnikom losangeleškega nočnega kluba. Lastnik naj bi bil sicer voditelj skrivnega kulta.