Na konferenci o inovacijah izpostavljen pomen sodelovanja

Ljubljana, 1. julija - Za okrepitev inovativnosti je ključno sodelovanje, so se strinjali sodelujoči na mednarodni konferenci Panevropski inovacijski ekosistem. Kje smo in kam gremo?, organizirani ob začetku slovenskega predsedovanja EU. Ker je Slovenija na tem področju v zadnjem obdobju skromnejša, je bilo slišati tudi pozive po sodelovanju med podjetji in akademiki.