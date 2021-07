Starši zaskrbljeni zaradi počasne obnove mariborskega waldorfskega vrtca

Maribor, 3. julija - Obnova prostorov waldorfskega vrtca v Mariboru, ki jih je konec junija 2019 zajel požar, se zamika, kar je pri starših otrok, ki obiskujejo ta vrtec, sprožilo nejevoljo. Kot so izpostavili v javnem pismu, že dve leti čakajo na rešitev, zdaj pa jim zmanjkuje časa, saj so otroci lahko v začasnih prostorih največ do avgusta prihodnje leto.