Newyorške borze končale neenotno

New York, 30. junija - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili neenotno. Indeks S&P 500 se je povzpel na rekordno raven. Podražili sta se ceni nafte in zlata. Glavni indeksi so v prvih šestih mesecih leta narasli, a so vlagatelji zaradi inflacije v ZDA in širjenja različice virusa delta še vedno previdni, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.