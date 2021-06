Vlada z javno tribuno sklenila obisk v Podravju

Maribor, 30. junija - Vlada premierja Janeza Janše je današnji obisk v Podravju sklenila z javno tribuno v mariborski Kadetnici, na kateri so župani, gospodarstveniki in drugi dodatno izpostavili težave regije. Med drugim so pozvali k večjim vlaganjem države v osnovno zdravstvo, razvojne institucije na vzhodu države ter zasebne visokošolske zavode.