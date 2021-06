Ministri iz vrst NSi izpostavili okrevanje trga dela in naložbe v Podravju

Maribor, 30. junija - Ministri iz vrst stranke NSi Matej Tonin, Janez Cigler Kralj in Jernej Vrtovec so v skupni izjavi za medije ob koncu vladnega obiska Podravja drevi izpostavili, da trg dela tudi v Podravju okreva, da se obetajo nadaljnje naložbe v prometno infrastrukturo in tudi v institucionalno varstvo starejših.