Novi interventni zakon pred odborom za gospodarstvo

Ljubljana, 1. julija - Z obravnavo na seji odbora DZ za gospodarstvo danes zakonodajno pot začenja nov interventni zakon za pomoč gospodarstvu. Največja pozornost je tokrat posvečena gostinstvu in turizmu, posebni ukrepi so predvideni za organizatorje srečanj in dogodkov, šport in kulturo. Poslanci ga bodo potrjevali na seji, ki se začne v ponedeljek.