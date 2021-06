ZDA pozivajo k odlogu načrtov EU glede digitalnega davka

New York, 30. junija - ZDA so se na EU obrnile z "urgentno prošnjo", naj prestavi sprejem pravil o obdavčitvi digitalnega gospodarstva, saj da bo sicer lahko prišlo do "torpediranja mednarodnih pogajanj o prenovi obdavčitve na svetovni ravni", poroča francoska tiskovna agencija AFP, ki je pridobila diplomatski dokument.