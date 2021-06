Sindikalisti v četrtek na sestanek s Pahorjem

Ljubljana, 30. junija - Predstavniki petih sindikalnih central se bodo v četrtek udeležili sestanka pri predsedniku države Borutu Pahorju. Opozoriti ga želijo "na sistematično izrivanje sindikatov iz procesa oblikovanja ekonomskih in socialnih politik ter s tem na razgrajevanje socialnega partnerstva, ki se je gradilo 30 let", so zapisali v skupnem sporočilu za javnost.