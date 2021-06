Ljubljanska borza: Indeks sklenil s padcem

Ljubljana, 30. junija - Indeks SBI TOP Ljubljanske borze je današnje trgovanje sklenil pri 1124,53 točke, kar je 0,36 odstotka manj kot v torek. Vlagatelji so sklenili za dobrih 623.000 evrov poslov, od tega daleč največ s Krkinimi delnicami. Največji padec so zabeležile delnice NLB, ki so padle za več kot dva odstotka.