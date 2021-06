Na ocenjevanjih Pomurskega sejma odlična kakovost

Gornja Radgona, 30. junija - Na ocenjevanjih mesa in mesnih izdelkov, mleka in mlečnih izdelkov ter sokov, brezalkoholnih pijač in embaliranih vod Pomurskega sejma v okviru 59. mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma Agra, ki bo avgusta, so po ocenah komisij pridelovalci in izdelovalci tudi letos dosegli odlično kakovost ter poslali več izdelkov kot lani.