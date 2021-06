Bruselj želi z dolgoročno vizijo okrepiti in povezati podeželska območja

Bruselj, 30. junija - Evropska komisija je danes predstavila dolgoročno vizijo za podeželska območja EU, v kateri je opredelila izzive in pomisleke, s katerimi se ta srečujejo, pa tudi priložnosti, ki so na voljo. Ob tem predlaga pakt za podeželje in akcijski načrt, katerih cilj je okrepiti in povezati podeželska območja ter poskrbeti, da postanejo odporna in uspešna.