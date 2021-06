Novartis do konca desetletja načrtuje okoljsko nevtralno poslovanje

Ljubljana, 30. junija - V Novartisu načrtujejo, da bodo že do leta 2030 uresničili ničelne emisije toplogrednih plinov in hkrati dosegli tudi nevtralno rabo vode ter plastike. Samo lani je Novartis v varovanje okolja v Sloveniji vložil 3,7 milijona evrov, njegove tukajšnje lokacije pa so zmanjšale porabo energije za dober odstotek.