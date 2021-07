Na hitro prelistano: Novosti na domačem knjižnem trgu

Ljubljana, 3. julija - Pri Mladinski knjigo so izdali nova prevoda dveh kultnih književnih del - Travniške kronike Nobelovega nagrajenca Iva Andrića ter Tolstojevo Vojno in mir, pri KUD Police Dubove pa je izšla knjiga V deželi nevernikov Jaceka Dukaja. Pod okriljem zavoda Mesto žensk so medtem izdali turistični vodnik Po svoji poti: 25 izletov po zgodovini žensk.