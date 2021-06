Služba vlade za razvoj zavrača očitke o pogojih razpisa za nevladnike

Ljubljana, 30. junija - Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je danes zanikala očitke, da so pogoji za nevladne organizacije pri dostopanju do sredstev Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP diskriminatorni. "Pogoji so za vse enaki in nihče ni diskriminiran," so navedli.