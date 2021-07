12 dni do OI - Sudoku, uganka, ki ima japonsko ime, čeprav ni z Japonske

Ljubljana, 11. julija - Številni časopisi v kotičku za razvedrilo ponujajo logično uganko sudoku, za katero mnogi zmotno menijo, da prihaja z Japonske. Japonsko je le ime uganke, medtem ko njen moderni nastanek izhaja iz New Yorka in sodi v 70. leta prejšnjega stoletja, je mogoče prebrati na britanskem The Guardianu.

Sudoku ne zahteva nobenega splošnega znanja niti jezikovnih in matematičnih sposobnosti. Sudoku sestavlja 81 kvadratkov, ki so razdeljeni na devet vrstic in stolpcev, poleg tega pa je znotraj kvadrata devet manjših kvadratov 3 x 3. Nekateri kvadratki so že zapolnjeni s številkam, cilj pa je, da prazne prostore zapolnimo s številkami od ena do devet, tako da se vsaka številka pojavi samo enkrat v vrstici, stolpcu in kvadratu.

Zgodba o sudokuju se je pričela leta 1783, ko je Leonhard Euler, švicarski matematik, začel kot prvi uporabljati latinski kvadrat - to je n x n tabela, napolnjena z n različnimi znaki, tako da se vsak znak pojavi le enkrat v vsaki vrstici in le enkrat v vsakem stolpcu. Več kot dvesto let pozneje je edina razlika s sudokujem ta, da je mreža razdeljena v sklope po devet.

Ideja, da bi ta miselna igra lahko obnorela svet, pa se je porodila reviji Dell Puzzle v New Yorku proti koncu 70. let prejšnjega stoletja. Omenjena revija je vse od leta 1931 objavljala križanke in druge uganke, piše The Guardian. Glavna urednica, ki se je reviji pridružila leta 1980, Abby Taylor je o sudokuju povedala: "Nihče točno ne ve, od kod izhaja in kdo se ga je spomnil, ampak najstarejša kopija v našem arhivu, ki sem jo našla, je iz leta 1979. Rekli smo ji prostor za številke."

Nekaj let pozneje so uganko prevzeli z ugankami obsedeni Japonci, in sicer je podjetje Nikoli uvedlo dve manjši izboljšavi in igro poimenovalo sudoku - v japonščini su pomeni številka, doku pa posamičen oziroma unikaten. Odkar je bil leta 1984 prvič objavljen, je postal v državi, kjer je abeceda videti kot nekakšna križanka, prava senzacija.

Pozneje pa je sudoku prevzel cel svet. Velike zasluge za to ima novozelandski sodnik Wayne Gould, ki je živel v Hong Kongu. Marca 1997 je nakupoval v Tokiu, kjer je v trgovini zagledal sudoku. Igra ga je tako prevzela, da je naslednjih šest let razvijal računalniški program, ki izumlja uganko sudoku.

V vseh teh letih se je sudoku tako razvil, da ponuja različne težavnosti, od začetnih do izjemno zahtevnih, ob razvoju pametnih telefonov pa ga je mogoče reševati tudi preko aplikacij na telefonu. Zaradi številnih možnosti, obstaja jih več kot milijarda, človek v življenju ne more rešiti vseh ugank.

Sudoku sicer predstavlja odlično vajo za možgane, nekateri celo menijo, da upočasnjuje Alzheimerjevo bolezen.