Tuje neposredne naložbe v Sloveniji lani višje za 2,4 odstotka

Ljubljana, 30. junija - Tuje neposredne naložbe v Sloveniji so konec lanskega leta znašale 16,6 milijarde evrov in so se v primerjavi z letom prej povečale za 2,4 odstotka. Za razliko od leta 2019, ko je prišlo do nekaj večjih prevzemov slovenskih družb, lani ni bilo večjih izstopajočih transakcij, ugotavlja Banka Slovenije.