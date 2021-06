Pogrešan 24-letni Emil Nuhanović iz Ljubljane

Ljubljana, 29. junija - Svojci pogrešajo 24-letnega Emila Nuhanovića iz Ljubljane, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Policisti prosijo za informacije o pogrešanem, ki je visok 170 cm, suhe postave. Ima črne ravne lase, segajoče do ramen. Oblečen je bil v modro majico s kratkimi rokavi, črne hlače in obut v rdeče športne copate.