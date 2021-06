Notranje ministrstvo umaknilo sporne sklepe o spreminjanju pogodb o zaposlitvi

Ljubljana, 29. junija - Policisti in drugi zaposleni so danes prejeli dokument notranjega ministrstva, iz katerega je razvidno, da bo to v celoti umaknilo sporne sklepe, s katerimi je želelo sredi junija spreminjati določbe pogodb o zaposlitvi, in jih nadomestilo z novimi, je na Facebooku danes sporočil Sindikat policistov Slovenije.