Večer o stavki gasilcev (30. 6.)

Maribor, 29. junija - Urška Mlinarič v komentarju Netenje ognja piše o stavki gasilcev, katerih pozive k dialogu je vlada ignorirala skoraj leto, po tem pa so bili soočeni z aroganco in ignoranco. Vlada kot argument za zavračanje gasilskih zahtev navaja občine in združenja, ki so svojim zaposlenim leta odrekali pravico do višjega nadomestila za nočno malico.