Mlekarne v Sloveniji lani proizvedle manj mleka in sira

Ljubljana, 3. julija - Mlekarne v Sloveniji so lani proizvedle okoli 157.000 ton konzumnega mleka, kar je skoraj štiri odstotke manj kot leta 2019. Proizvedle so tudi manj smetane in sira, po drugi strani pa več sirotke, masla in fermentiranih mlečnih izdelkov. Po podatkih statistikov smo lani uvozili za 104 milijone evrov sirov, izvozili pa za 117 milijonov evrov mleka.