Razmere na slovenskih cestah ob 19. uri

Na mejnem prehodu Gruškovje je za tovorna vozila čakalna doba dve uri.

V turistični sezoni do prvega konca tedna v septembru velja omejitev za tovorna vozila tudi ob sobotah.

Na ljubljanski južni obvoznici od razcepa Kozarje proti izvozu LJ Zahod je zaradi del na cesti oviran promet.

Predvidoma do konca julija bo zaprta cesta Stari trg-Loški Potok pri Markovcu.

Predvidoma do konca avgusta bo zaprta cesta Ljubljana-Črna vas pri križišču z Ižansko cesto. Obvoz je po lokalnih cestah.

Predvidoma do 15. januarja 2022 bo dnevno med 7. in 17. uro zaprta cesta Predmeja-Lokve.

Na ljubljanski vzhodni obvoznici poteka obnova priključka Industrijska cona Moste, Letališka cesta.

Na ljubljanski severni obvoznici zaradi obnove vozišča med priključkoma Bežigrad in Nove Jarše v smeri Zadobrove promet poteka po dveh zoženih pasovih. Zaprt pa je tudi izvoz Tomačevo iz smeri Zadobrove. Tranzitni promet za tovorna vozila nad tri tone in pol in avtobuse je med Štajersko in Primorsko v obe smeri preusmerjen na ljubljansko vzhodno in južno obvoznico.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si