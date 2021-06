V UKC Ljubljana do konca 2023 v energetsko sanacijo sedmih stavb brez ustreznega hlajenja in izolacije

Ljubljana, 29. junija - V UKC Ljubljana nameravajo objaviti razpis za izbor izvajalca, ki bo po principu javno-zasebnega partnerstva do konca leta 2023 energetsko saniral novo in staro porodnišnico, Leonišče, travmatološko in dermatološko kliniko, Bolnico Petra Deržaja in Samski dom Vidovdanska, so zapisali na spletni strani. Urediti želijo hlajenje in izolacijo.