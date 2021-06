Odbora sprejela predloge koalicije glede bioplinarne v Črnomlju

Ljubljana, 29. junija - Okoliške prebivalce in črnega močerila je treba zaščititi pred negativnimi vplivi Petrolove bioplinarne v Črnomlju, so se na današnji skupni seji strinjali člani parlamentarnih odborov za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter za infrastrukturo, okolje in prostor. Predlagane sklepe Levice so zavrnili, so pa sprejeli sklepe koalicije.