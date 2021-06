Po napovedih Jasniča po srečanju s poslansko skupino bo DeSUS konstruktivna opozicija

Ljubljana, 29. junija - Novi predsednik DeSUS Ljubo Jasnič je po srečanju s poslansko skupino izrazil zadovoljstvo, da so na sestanku izmenjali strankarska in poslanska stališča. DeSUS bo deloval kot konstruktivna opozicija, poslanci pa bodo še naprej glasovali po svoji vesti, pri tem pa bo transparentno, kaj je stališče stranke in kaj poslancev, je še napovedal Jasnič.