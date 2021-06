Washington, 29. junija - Cene stanovanjskih nepremičnin v 20 največjih mestnih območjih v ZDA so aprila glede na indeks S&P CoreLogic Case-Shiller na letni ravni zrasle za 14,9 odstotka. To je nova rekordna rast cen na letni ravni, potem ko so marca poskočile za 13,3 odstotka.