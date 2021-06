Borze v New Yorku nadaljujejo z rastjo

New York, 29. junija - Borze v New Yorku so v uvodnem delu po odprtju borznega parketa v znamenju rasti, potem ko sta širši indeks Standard & Poor's 500 in tehnološki indeks Nasdaq v ponedeljek končala na novem rekordu. Vlagatelji so razpeti med močnim gospodarskim okrevanjem in izbruhi okužb z različicami novega koronavirusa, poroča francoska tiskovna agencija AFP.