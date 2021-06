Slovenska vojska v testiranje Pipistrelovih letal

Ajdovščina, 29. junija - Minister za obrambo Matej Tonin in direktor ajdovskega podjetja Pipistrel Ivo Boscarol sta danes podpisala sporazum o preizkušanju ustreznosti šolanja vojaških pilotov s Pipistrelovimi letali. Dogovorila sta se tudi za posebno partnerstvo med ministrstvom in podjetjem, ki predvideva napore za pridobivanje sredstev EU in Nata za razvojne projekte.