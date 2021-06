Ljubljanska borza: Indeks končal v rdečem

Ljubljana, 29. junija - Ljubljanska borza je današnje trgovanje končala s padcem. Indeks blue chipov SBI TOP se je oblikoval pri 1128,57 točke, kar je 0,57 odstotka manj kot v ponedeljek. Pocenila se je večina pomembnejših delnic, daleč največji zdrs pa so zabeležile delnice KD Group, in sicer 16,67-odstotnega. Borzni posredniki so sklenili za 2,35 milijona evrov poslov.