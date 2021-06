Kolesarji na francoski pentlji uprizorili protest

Brest, 29. junija - Kolesarji so kmalu po začetku današnje četrte etape dirke po Franciji uprizorili protest, uperjen proti organizatorjem zaradi slabe varnosti tekmovalcev. Kmalu po začetku 150,4 km dolge ravninske etape med Rendonom in Fougeresom so se za kratko zaustavili na cesti, saj menijo, da so prisiljeni dirkati v nevarnih razmerah.