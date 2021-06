Barvanje notranjosti zbiralnika vode skoraj usodno za dva moška

Novo mesto, 29. junija - Barvanje sten zidanega zbiralnika vode na Stražni v Novem mestu se je skoraj usodno končalo za 66-letnika in 42-letnika. Moška sta zaradi hlapov izgubila zavest. Pomoč je uspel poiskati njun 20-letni pomočnik, gasilci pa so ju pravočasno rešili iz zbiralnika. Vse tri so odpeljali v bolnišnico na opazovanje, so sporočili s PU Novo mesto.