Pahor sredi julija prireja srečanje predsednikov Slovenije, Avstrije in Hrvaške

Ljubljana, 29. junija - Na povabilo predsednika republike Boruta Pahorja se bosta 15. julija na delovnem obisku v Sloveniji mudila predsednika Avstrije in Hrvaške, Alexander Van der Bellen in Zoran Milanović. Glavna tema tokratnega trilateralnega srečanja bo prihodnost Evropske unije in izzivi, s katerimi se ta sooča po pandemiji covida-19.