Poklicni gasilci v sredo začenjajo dvodnevno opozorilno stavko

Ljubljana, 29. junija - V Sindikatu poklicnega gasilstva Slovenije dosedanja pogajanja s pogajalsko skupino, ki jo je imenovala vlada, ocenjujejo kot popolnoma neuspešna. V sredo ob 6. uri bodo zato začeli dvodnevno opozorilno stavko, ki bo trajala do petka do 7. ure, so sporočili na današnji novinarski konferenci.