Nemški preiskovalci pri napadu v Würzburgu sumijo islamistični motiv

München, 29. junija - Nemški preiskovalci so danes sporočili, da sumijo islamistični motiv pri napadu z nožem prejšnji teden v bavarskem mestu Würzburg, ko je Somalec ubil tri ženske. Preiskavo je namreč prevzel osrednji bavarski urad za ekstremizem in terorizem, so sporočili iz bavarskega tožilstva. Konkretnih dokazov o islamističnem motivu sicer še niso odkrili.