Radovljica, 29. junija - Radovljiški policisti so dopoldne obravnavali smrt starejšega moškega v vodi, po neuradnih podatkih je umrl v Šobčevem bajerju. Kot so sporočili s Policijske uprave Kranj, so negibnega opazili na gladini, kljub prvi pomoči in daljšem oživljanju pa je umrl.