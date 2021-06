Danes podatki o dolgu in primanjkljaju v prvem četrtletju

Ljubljana, 30. junija - Statistični urad bo danes objavil podatke o javnofinančnem primanjkljaju in dolgu v letošnjem prvem četrtletju. V rdeče številke so slovenske javne finance zabredle lani, ko sta spopad z epidemijo covida-19 in blažitev njenih posledic povzročila državi visoke stroške. Ti kljub umirjanju zdravstvenih razmer ostajajo visoki tudi v začetku leta 2021.