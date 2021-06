Opozicijske stranke ob pobudi iz civilne družbe po predvolilnem povezovanju poudarile pomen sodelovanja

Ljubljana, 29. junija - V štirih strankah opozicije so ob pobudi iz civilne družbe glede povezovanja opozicijskih strank v predvolilni koaliciji poudarile pomen sodelovanja, ki ga načelno podpirajo. V Levici in SD ob tem izpostavljajo pomen oblikovanja močne alternative pred volitvami, v LMŠ in SAB pa poudarjajo, da v opoziciji sodelujejo že zdaj.