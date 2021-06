Vlada v odgovoru zagovorniku izpostavila več možnosti za izboljšanje dostopnosti televizijskih programov

Ljubljana, 29. junija - Vlada je v odgovoru na priporočilo zagovornika načela enakosti naštela več korakov za izboljšanje dostopa do informacij in televizije za senzorno ovirane osebe. Poleg zakonodajnih predlogov so izpostavili še črpanje sredstev iz mehanizma za okrevanje in odpornost za financiranje povezovanj različnih jezikovnih tehnologij in storitev.