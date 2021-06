Trgovina na drobno maja z višjimi prihodki

Ljubljana, 29. junija - Realni prihodek od prodaje v trgovini na drobno je bil maja tudi zaradi sproščanja ukrepov za zajezitev covida-19 višji, na mesečni ravni za 3,6 in na letni za 14,3 odstotka. Trgovine z motornimi vozili in popravilom teh so maja na mesečni ravni ustvarile 0,6 odstotka manj prihodkov, na letni pa 9,9 odstotka več, je danes objavil statistični urad.