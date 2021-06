Ustanovljen Klub Prekmurcev v Ljubljani

Ljubljana, 29. junija - V Ljubljani je v ponedeljek potekal ustanovni zbor Kluba Prekmurcev v Ljubljani. Ustanovili so ga z namenom povezovanja in združevanja ljudi prekmurskih korenin, ki bivajo v Ljubljani in njeni okolici, ter tistih, ki gojijo do Prekmurja posebno naklonjenost. Za predsednico kluba so izvolili Majo Benko, za podpredsednika Karla Lipiča.