Območni razvojni program savinjsko-šaleške regije ocenjen na prek dve milijardi evrov

Velenje, 29. junija - Območni razvojni program savinjsko-šaleške regije za obdobje 2021-2027 zajema projekte v skupni ocenjeni vrednosti prek dve milijardi evrov. S programom, ki je del novega regionalnega razvojnega programa savinjske regije, so se danes seznanili velenjski mestni svetniki, ki so odločali tudi o imenovanjih direktorjev Muzeja Velenje in Rdeče dvorane.