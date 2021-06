Med prestižnimi Berlinskimi filharmoniki sedaj tudi mladi klarinetist Andraž Golob

Berlin, 29. junija - Andraž Golob, ki še ne šteje 25 let, je po zmagi na avdiciji za novega solo bas klarinetista postal član prestižnega orkestra Berlinske filharmonije. Kot je povedal za STA, je presrečen, čeprav trenutno težko verjame, da so ga sprejeli v orkester. Tam mu bosta družbo delala dva Slovenca - hornist Andrej Žust in klarinetist Matic Kuder.