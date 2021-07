9 dni do OI - Japonski avto, sinonim za praktičnost in zanesljivost

Ljubljana, 14. julija - Japonska avtomobilska industrija velja za zgodbo o svetovnem uspehu. Iz povojnih razbitin, ko se je soočala s pomanjkanjem surovin in si pri oblikovanju ter tehnologiji zanašala predvsem na kopiranje avtomobilov iz drugih držav, si je od 70. letih prejšnjega stoletja pridobila status proizvajalca predvsem praktičnih in zanesljivih vozil.

Japonska je bila lani po podatkih spletne strani statista.com tretja največja proizvajalka avtomobilov na svetu. Z 8.068 milijona proizvedenih vozil v letu 2020 je zaostajala le za vodilno svetovno proizvajalko Kitajsko (25,225 milijona vozil) in ZDA (8,822 milijona). A za razliko od teh dveh je Japonska, podobno kot Nemčija, močno izvozno naravnana proizvajalka vozil.

Ta status si je priborila predvsem v 70., 80. in 90. letih prejšnjega stoletja s številnimi po svetu priljubljenimi znamkami in modeli. Pred tem so japonski avtomobili veljali predvsem za kopije tujih modelov, ki imajo težave z rjo, v svojem članku izpostavlja kanadski tednik The Globe and Mail.

Japonska je bila po vihri druge svetovne vojne namreč industrijsko opustošena. Soočala se je z razsutimi tovarnami, pomanjkanju surovin in odsotnosti pravega domačega povpraševanja. Proizvedena vozila so bila skromna tako oblikovno kot tudi tehnološko.

A z vse večjim vključevanjem elektronike v vozila se je krivulja japonskih avtomobilov s časom začela obračati. Medtem ko so se drugi proizvajalci soočali z nezanesljivostjo elektronskih nadzornih elementov, je japonska kot ena vodilnih tehnoloških držav na svetu v 70. letih to pri svojih vozilih začela uporabljati v svoj prid.

Japonski avtomobili so začeli sloveti predvsem po zanesljivosti. V letih od druge svetovne vojne so se japonski proizvajalci marsikaj naučili od svojih mednarodnih konkurentov. Od Angležev so se s časom naučili, da je dizajn avtomobila pomemben, od Nemcev so vzeli najboljše tehnične rešitve, od Američanov pa prodajne pristope. Vse to so združili s svojo pregovorno natančnostjo in željo po tehnološki dovršenosti, piše kanadski tednik.

Rast priljubljenosti japonskih avtomobilov po celem svetu je v prvih letih tega stoletja celo pripeljalo do tega, da je največja japonska avtomobilska znamka Toyota postala največji proizvajalec vozil na svetu, s čimer je prehitela ameriški General Motors.

To mesto je sicer v zadnjih letih prepustila nemškemu konglomeratu Volkswagnu, a japonska še vedno velja za državo s številnimi svetovno priznanimi avtomobilskimi znamkami, med katere ob Toyoti sodijo še Nissan, Honda, Mazda, Mitsubishi, Suzuki ...