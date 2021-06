V zadnjih mesecih porast zlorab imena in logotipa Banke Slovenije

Ljubljana, 29. junija - V Banki Slovenije so v zadnjih mesecih zaznali porast nedovoljene uporabe svojega imena in logotipa, in sicer za namene oškodovanja potrošnikov. Kršitelji namreč pod pretvezo, da so zaposleni v centralni banki, od potrošnikov terjajo nakazila ali zahtevajo vpoglede v osebne podatke in transakcijske račune.